TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece oynanacak maçlarla başlıyor.

Gecenin kritik maçlarından biri de İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal ile İngiliz futbolunun güçlü temsilcisi Manchester City arasında oynanacak.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında kendi sahasında Napoli'yi 2-0 yenmiş, ikinci haftada ise deplasmanda Monaco ile 2-2 berabere kalmıştı. İngiliz takımı şu anda devler liginde 4 puanla 8. sırada bulunuyor.

Villarreal ise ilk maçında deplasmanda Tottenham'a tek golle mağlup oldu. İkinci maçında kendi sahasında Juventus ile 2-2 berabere kaldı. 1 puanla 26. sırada yer alıyor.

VILLARREAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım da bu akşam sahaya galibiyet için çıkacak.

Manchester City gol yağdırdı: Haaland coştu

Villarreal'in sahası Estadio de la Ceramica'daki maçın başlama saati 22.00.

Bu dev karşılaşmayı TRT şifresiz olarak ekrana getirecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

Villarreal ile Manchester City, 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Manchester City rakibini kendi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0 yenmişti.