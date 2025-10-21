TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz kanalda

TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz kanalda
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanacak olan dev maçı TRT şifresiz kanaldan ekranlara getirecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece oynanacak maçlarla başlıyor.

Gecenin kritik maçlarından biri de İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal ile İngiliz futbolunun güçlü temsilcisi Manchester City arasında oynanacak.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında kendi sahasında Napoli'yi 2-0 yenmiş, ikinci haftada ise deplasmanda Monaco ile 2-2 berabere kalmıştı. İngiliz takımı şu anda devler liginde 4 puanla 8. sırada bulunuyor.

Villarreal ise ilk maçında deplasmanda Tottenham'a tek golle mağlup oldu. İkinci maçında kendi sahasında Juventus ile 2-2 berabere kaldı. 1 puanla 26. sırada yer alıyor.

VILLARREAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım da bu akşam sahaya galibiyet için çıkacak.

Manchester City gol yağdırdı: Haaland coştuManchester City gol yağdırdı: Haaland coştu

Villarreal'in sahası Estadio de la Ceramica'daki maçın başlama saati 22.00.

Bu dev karşılaşmayı TRT şifresiz olarak ekrana getirecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

Villarreal ile Manchester City, 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Manchester City rakibini kendi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0 yenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Spor
Dursun Özbek talimatı verdi: 6 taksit yapılacak
Dursun Özbek talimatı verdi: 6 taksit yapılacak
Sinan Engin Galatasaray Bodo Glimt maçın skorunu açıkladı: Farklı tahmin yaptı
Sinan Engin Galatasaray Bodo Glimt maçın skorunu açıkladı: Farklı tahmin yaptı