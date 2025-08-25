TRT muhabiri Mourinho'nun yardımcısının ne yaptığını açıkladı: Fenerbahçe'de bu olmaz
Barış Yurduseven, Göztepe maçında Fenerbahçe yedek kulübesi ile 4. hakem arasında yaşanan diyaloğu açıkladı.
Süper Lig’de 3. hafta geride kalırken Göztepe – Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmaya dair aldığı yeni bir duyumu anlatan Barış Yurduseven’den ilginç bir iddia geldi.
Barış Yurduseven, karşılaşmanın son anlarında Jose Mourinho’nun yardımcısının 4. hakemin yanına giderek maçı bitirmesini istediğini dile getirdi.
“DÖRDÜNCÜ HAKEMİN YANINA GİDİP KAÇ KERE FINISH DİYOR”
Böyle bir şeyin Fenerbahçe’de olamayacağını vurgulayan Barış Yurduseven, “Yani düşünebiliyor musunuz Göztepe maçının sonunda Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcı, 4. hakeme gidip kaç defa finish (bitir) diyor. Fenerbahçe abi burada olmaz” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALAN RAKİBİNE GOL ATAMADI
Ligin 2. haftasında oynanan Göztepe – Fenerbahçe maçında İzmir ekibi 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.