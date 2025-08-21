Trabzonspor'un yeni transferi 4 maç cezalı çıktı

Yayınlanma:
Trabzonspor'a Oulai şoku! 4 maç cezası olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor’un yeni transferi Christ Inao Oulai için bordo-mavili camiada büyük bir şok yaşanıyor. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia’dan transfer edilen genç oyuncunun, eski takımında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç men cezası bulunduğu ortaya çıktı.

4 MAÇ CEZALI

Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) verdiği 4 maçlık men cezası, FIFA talimatları gereği Türkiye’de de geçerli olacak. Bu durumda Oulai, bordo-mavili formayla ligdeki ilk dört resmi maçta sahaya çıkamayacak.

Cezanın uygulanması halinde Oulai, Trabzonspor’un Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

christ-inao-oulaiyi.webp

Transferiyle taraftarlarda heyecan yaratan genç oyuncunun daha sahaya çıkmadan cezalı duruma düşmesi, Trabzonspor camiasında hayal kırıklığına yol açtı. Yönetimin, cezanın uygulanışı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

