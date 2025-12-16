Trabzonspor'un Türkiye Kupası macerası başlıyor

Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor için Türkiye Kupası mesaisi başlıyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Papara Park'ta salı akşamı oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
3-0'lık maç sonrası Belediye Başkanı soyunma odasına indi
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu
Fenerbahçe operasyonu mu? 21'lik Türk yıldız ABD'den İtalya'ya transfer oldu
