Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor için Türkiye Kupası mesaisi başlıyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Papara Park'ta salı akşamı oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Trabzonspor’a müjdeli haber geldi

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.