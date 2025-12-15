Trabzonspor’a müjdeli haber geldi

Trabzonspor’a müjdeli haber geldi
Yayınlanma:
Süper Lig'de 2025 yılının son derbisinde Beşiktaş karşısında 1 puanla sahadan ayrılan Trabzonspor'a müjdeli haber geldi.

Trabzonspor’un Beşiktaş ile oynadığı derbi, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, tribünlerdeki coşku ve kulüp ekonomisine yaptığı katkıyla da tarihe geçti. Papara Park’ın uzun bir aradan sonra tamamen dolması, şehirde yeniden güçlü bir Trabzonspor atmosferi oluştururken, TS Club mağazaları rekor satış rakamlarına ulaştı.

ts.jpeg

DERBİ GÜNÜ COŞKU VARDI

Derbi günü Papara Park çevresinde maç saatinden önce başlayan yoğunluk, taraftarların takıma olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Tribünlerdeki coşku sahaya da yansıdı, takımın mücadele gücü taraftar desteğiyle birleşerek bütüncül bir sinerji ortaya çıkardı.

TS CLUB REKOR KIRDI

Maç sonrası TS Club mağazalarında yaşanan yoğunluk, ekonomik anlamda tarihi bir gün yaşattı. Trabzon’daki mağaza tek bir günde 6 milyon TL ciroya ulaşırken, Türkiye genelindeki mağazaların toplam cirosu 11 milyon TL oldu. Bu rakam, son yılların en yüksek günlük gelirlerinden biri olarak kayda geçti.

FORMALAR YOK SATTI

Haber TS'de yer alan habere göre ortaya çıkan tablo, Trabzonspor taraftarının yalnızca tribünde değil, kulüp ekonomisinde de güçlü bir duruş sergilediğini gösterdi. Formalar, günlük giyim ürünleri ve özel koleksiyonlar kısa sürede raflardan inerken, taraftarın kulübe olan güveni ekonomik karşılığını buldu.

Trabzonspor'dan olay yaratacak çıkış: Haddinizi bildirmeyelimTrabzonspor'dan olay yaratacak çıkış: Haddinizi bildirmeyelim

Kulislerde, yeni sezon öncesi forma tedarikçisiyle ilgili olası bir değişiklik ihtimali konuşuluyor. TS Club’ın yakaladığı satış ivmesinin bu süreci doğrudan etkileyeceği belirtilirken, kulüp yönetiminin taraftar ilgisini dikkate alarak stratejik adımlar atması bekleniyor.

EKOMONİK AÇIDAN BÜYÜK KAZANÇ

Papara Park’ın dolması, sahadaki mücadele ve mağazalardaki rekor satışlar, Trabzonspor’un yeniden güçlü bir ivme yakaladığını gösterdi. Bordo-mavililer, Beşiktaş derbisiyle birlikte yalnızca bir maç oynamadı; şehir, taraftar ve kulüp arasında yeniden güçlü bir bağ kuruldu. Bu birlikteliğin sürmesi hâlinde Trabzonspor için hem sportif hem de ekonomik açıdan daha parlak bir dönemin kapıda olduğu değerlendiriliyor.

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Spor
Derbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacak
Derbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacak
"Alın Galatasaray'ı şampiyon yapın!"
"Alın Galatasaray'ı şampiyon yapın!"
Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi
Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendi