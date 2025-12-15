Trabzonspor'dan olay yaratacak çıkış: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor'dan olay yaratacak çıkış: Haddinizi bildirmeyelim
Yayınlanma:
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, 3-3 sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticilerinin maç sonu açıklamalarına sert tepki göstererek, “Bu zihin temiz bir zihin değildir. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim” dedi.

Trabzonspor Kulübü, sahasında konuk ettiği ve 3-3 berabere sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticilerinin maç sonu açıklamalarına tepki gösterdi.
Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, yaptığı yazılı açıklamada; yapılan değerlendirmelerin algı yaratmaya yönelik olduğunu belirterek, sahada mağdur edilen tarafın Trabzonspor olduğunu vurguladı.

Trabzonspor Beşiktaş maçında Ali Şansalan rezaletini açıkladı

Saral, rakip takımın maçın henüz başında 10 kişi kalması gerektiğini vurgulayarak, maç sonunda mağdur edebiyatı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Saral, “Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz” dedi.

"BU ZİHİN TEMİZ DEĞİL"

Karşılaşmanın hakem kararları üzerinden farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldığını ifade eden Saral, “Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken, maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir” ifadelerini kullandı.

"9 KİŞİ KALMALIYDI"

Rakip takımın maçı 9 kişi tamamlaması gerektiğini savunan Saral, maç sonu açıklamalarının sınırları aştığını belirterek, “Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır” diye konuştu.

Trabzonspor’un sahada mağdur edilen taraf olduğunu vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

"HADDİNİZİ BİLDİRMEYELİM"

Herkes bilsin ki; Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor’ken, ‘mağdurmuş’ gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız! Tekrar ediyoruz! Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

