Trabzonspor'un istediği kaleciyi Konyaspor açıkladı: Görüşmeler başladı

Konyaspor Kulübü, kaleci Deniz Ertaş'ın transferi için Trabzonspor ile görüşme yapıldığını duyurdu.

Konyaspor Kulübü, kalecisi Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a transferine ilişkin kulüpler arasında görüşme yapıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübüne olası transferi konusunda, kulüp başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." denildi.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olmuştu.

Uğurcan Çakır'ın transferinin ardından hemen harekete geçen bordo mavililerin gündemine gelen ilk isimler arasında Deniz Ertaş da vardı.

20 yaşındaki kaleci 1.93 boyunda.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

