Trabzonspor'dan Galatasaray açıklaması: Paranın tamamını almadık

Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Süper Lig’e güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan, HT Spor ekranlarında kulüp gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Teknik heyetten mali tabloya, transfer sürecinden taraftar desteğine kadar birçok başlıkta samimi açıklamalar yapan Doğan, kulübün içinde bulunduğu durumu tüm yönleriyle ortaya koydu.

FATİH TEKKE ÖVGÜSÜ

Sözlerine teknik direktör Fatih Tekke ve ekibini tebrik ederek başlayan Doğan, "Fatih hoca ve ekibi güzel bir başlangıç yaptı. Herkes motive, herkesin emeği büyük. Fatih hoca tesislerde kalıyor, bu işin içinde yaşıyor. Çok karakterli futbolculara sahibiz" diyerek takımın ruhuna ve disiplinine vurgu yaptı.

sa33e.jpg
Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray iddiası

Kulüpler arası bütçe farkına dikkat çeken Doğan, Trabzonspor’un rakiplerine göre daha mütevazı bir bütçeyle mücadele ettiğini belirtti:

Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor.
Oyuncu bazında fark açıldı.
Onların borcu 20-25 milyar, bizimki 2.5 milyar civarında.

PARANIN TAMAMI GELMEDİ

Uğurcan Çakır’ın transferine de değinen Doğan, bonservis bedelinin tamamının henüz kulübe ulaşmadığını ifade etti ve şunları söyledi:

Uğurcan Çakır'ın transferinde paranın tamamı gelmedi.
Gelen para, oyuncu ve vergi ödemelerinde kullanılıyor.
Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz.

2024/04/09/ugurcan-cakir.jpeg
Uğurcan'ın Galatasaray'a transferi tepki toplamıştı

Transfer döneminde yaşanan mali sıkıntılara da açıklık getiren Doğan, vergi borçları nedeniyle kulüp hesaplarına blokaj konulduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

1 milyar üzerinde ödeme yaptık ama yine de blokaj yaşandı.
Sonrasında taksitlendirme yaptık.
Bu kulübün problemi, bakanlığın değil. Biz alışkınız dayak yemeye, problem değil.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sözlerini taraftara olan sevgisiyle noktalayan Doğan, "Taraftarlarımızın bakış açısını anlıyorum. Şampiyon olduk ama bir yıl cebimden verdik de olduk. Bunun sürdürülebilirliği yok" diyerek kulübün geleceği için daha sağlam mali temellere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

