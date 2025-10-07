Abdullah Avcı geri döndü
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, yeşil sahalardan ekranlara geçiş yaptı.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan Avcı, kariyerinde yeni bir döneme adım attı.
ABDULLAH AVCI İLE ANALİZ
62 yaşındaki teknik adam, TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Abdullah Avcı ile Analiz" adlı programda her hafta maçları değerlendirecek. Avcı dün ilk programında Süper Lig'de haftanın maçlarını analiz etti.
Trabzonspor 2'de 2 yaptı: İstanbul'da kazandı
DAHA ÖNCE YAYINCI KURULUŞTA GÖREV ALDI
Daha önce yayıncı kuruluşta benzer bir formatta yorumculuk yapan Avcı, bu kez TRT Spor'da futbolun nabzını tutacak. Programda, özellikle Süper Lig ve Avrupa futboluna dair detaylı çözümlemeler yer alacak.
TRABZONSPOR'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde görev alan Abdullah Avcı, en son Trabzonspor’un başında yer almış ve Bordo - Mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu başarı, kulüp tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak Trabzonspor kayıtlarına da geçmişti.