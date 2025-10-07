Abdullah Avcı geri döndü

Abdullah Avcı geri döndü
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Deneyimli çalıştırıcı futbol yorumculuğuna geri döndü.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, yeşil sahalardan ekranlara geçiş yaptı.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan Avcı, kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

ABDULLAH AVCI İLE ANALİZ

Abdullah Avcı TRT Spor'da

62 yaşındaki teknik adam, TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Abdullah Avcı ile Analiz" adlı programda her hafta maçları değerlendirecek. Avcı dün ilk programında Süper Lig'de haftanın maçlarını analiz etti.

Trabzonspor 2'de 2 yaptı: İstanbul'da kazandı

DAHA ÖNCE YAYINCI KURULUŞTA GÖREV ALDI

Daha önce yayıncı kuruluşta benzer bir formatta yorumculuk yapan Avcı, bu kez TRT Spor'da futbolun nabzını tutacak. Programda, özellikle Süper Lig ve Avrupa futboluna dair detaylı çözümlemeler yer alacak.

Abdullah Avcı yayıncı kuruluşta da çalışmıştı

TRABZONSPOR'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde görev alan Abdullah Avcı, en son Trabzonspor’un başında yer almış ve Bordo - Mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu başarı, kulüp tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak Trabzonspor kayıtlarına da geçmişti.

