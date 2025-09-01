Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi: Tesislere akın ettiler

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi: Tesislere akın ettiler
Yayınlanma:
Uğurcan Çakır transferi için Galatasaray ile görüşülmesine tepki gösteren taraftarlar, Trabzonspor tesislerinin önünde toplandı.

Ederson ve Donnaruma ile transfer görüşmelerinde mutlu sonuca ulaşamayan Galatasaray, kaleci transferinde rotayı Trabzon’a çevirdi.

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Son şampiyon, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi ilk olarak 22 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Ertuğrul Doğan’dan olumsuz yanıt geldi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Bordo-mavililerin beklentisinin 30 milyon euronun üstünde bir teklif olduğu kaydedilirken başkan Dursun Özbek pazarlıklarını sürdürüyor.

ugurcan-cakir.webp
Uğurcan Çakır Galatasaray yolunda

TRANSFERE KARŞI ÇIKTILAR

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Trabzonspor’da ortalık karıştı. Takım kaptanının bir İstanbul ekibine satılmasına karşı çıkan binlerce taraftar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

TESİSLERİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Trabzonspor tesislerinin önünde toplanan bir grup taraftar ise yönetimi protesto etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

