Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi: Tesislere akın ettiler
Ederson ve Donnaruma ile transfer görüşmelerinde mutlu sonuca ulaşamayan Galatasaray, kaleci transferinde rotayı Trabzon’a çevirdi.
GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Son şampiyon, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi ilk olarak 22 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Ertuğrul Doğan’dan olumsuz yanıt geldi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Bordo-mavililerin beklentisinin 30 milyon euronun üstünde bir teklif olduğu kaydedilirken başkan Dursun Özbek pazarlıklarını sürdürüyor.
TRANSFERE KARŞI ÇIKTILAR
Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Trabzonspor’da ortalık karıştı. Takım kaptanının bir İstanbul ekibine satılmasına karşı çıkan binlerce taraftar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdi.
TESİSLERİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Trabzonspor tesislerinin önünde toplanan bir grup taraftar ise yönetimi protesto etti.