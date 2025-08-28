Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Yayınlanma:
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İLK 20 DAKİKASI BASIN MENSUPLARINA AÇIK YAPILDI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınma ve dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

NWAKAEME VE ONURALP ÇEVİKKAN ANTRENMANA KATILMADI

Antrenmana sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme ve genç kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

FOLCARELLI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli ise takımla çalışmalara başladı.

YARIN HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

