Trabzonspor'da hasret 4 maça çıktı: Fırtına esmez oldu

Trabzonspor'da hasret 4 maça çıktı: Fırtına esmez oldu
Yayınlanma:
Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Yerel basından Sonnokta Gazetesi ''Fırtına esmez oldu'' başlığı attı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada topa yüzde 58 oranında sahip olan Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen hücumda yeterli üretkenliği gösteremedi. Bordo-mavililer ikili mücadelelerde 81’e 61, hava toplarında ise 32’ye 17 üstünlük kurdu ancak bu üstünlük skora yansımadı.

UMUT NAYİR’DEN SİFTAH

Trabzonspor’da hücum hattı beklenen katkıyı veremezken, yalnızca 2 isabetli şutla oynandı. Paul Onuachu 4 şut denemesinde isabet bulamazken, takımın golü Umut Nayır’dan geldi. Trabzonspor’un golünü kaydeden Umut Nayır, bordo-mavili formayla ilk golünü atarak siftah yaptı. Deneyimli oyuncu, son dakikalarda attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu.

SAVUNMADA NWAIWU VE HELITON ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor’da Chibuike Nwaiwu, hem hava toplarında (9/12) hem de top kapmada (3/3) gösterdiği performansla savunmada öne çıkan isim oldu. Göztepe’de ise Heliton, 8/9 hava topu başarısıyla takımının bu alandaki en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Trabzonspor’da kanat hücumlarında Wagner Pina 3 başarılı ortayla bu alanda öne çıkan isim olurken, Ernest Muçi ve Ozan Tufan da 2’şer isabetli ortayla hücuma katkı verdi. Göztepe’de ise Arda Okan Kurtulan ise 1 asist ve 3 kilit pasla hücum organizasyonlarında en üretken oyunculardan biri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında Göztepe ile berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

  • Taka: Sen misin zirveye yaklaşan, al sana kırmızı
  • Sonnokta: Fırtına esmez oldu
  • Günebakış: Trabzon’da Umut bitmez (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Spor
Amedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındı
Amedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'da tarihi rezaleti açıkladı
Galatasaray'da tarihi rezaleti açıkladı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı: Ben böyle fiyasko görmedim
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı: Ben böyle fiyasko görmedim