Trabzonspor kaptanını sattı: Gözünü Adana Demirspor'a çevirdi

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferi konuşulmaya devam ediyor. Trabzonspor kaptanı Uğurcan'ın yerine genç bir ismi radarına aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devlerin transfer yarışında öne çıkan Trabzonspor, kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a 36 milyon Euro gibi rekor bir bedelle göndererek kulüp tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirdi. Bu ayrılık, bordo-mavili ekipte yeni bir kaleci arayışını da beraberinde getirdi.

Adana Demirspor’un genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer, Trabzonspor’un radarına girdi. Henüz takımının birinci kalecisi olmasa da, 20 yaşındaki Dönmezer’in gelecek vaat eden bir isim olarak görülmesi ve yerli statüsünde olması, transferi cazip hale getiriyor.

Trabzonspor'un, Dönmezer ile temasa geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Eğer gelişimi beklendiği gibi sürerse, bordo-mavililer onu “yeni Uğurcan” olarak kaleye geçirecek. Adana Demirspor ise bu transferden 1 milyon Euro civarında gelir elde edecek.

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi, sadece sportif değil, duygusal açıdan da camiada büyük bir etki yarattı. Trabzonspor altyapısından yetişen ve yıllarca kaptanlık yapan Çakır, kulübe hem sahada hem de ekonomik anlamda büyük katkı sundu.

