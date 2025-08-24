Trabzonspor fırtınası Antalyaspor'u da devirdi
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR TEK GOLLE KAZANDI
Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Savic kaydetti.
LİGDE NAMAĞLUP YOLA DEVAM
Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor ligde 3’de 3 yapmayı başardı. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Augusto, Onuachu
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Storm, Cvancara
Gol: Dk. 39 Savic (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Batagov (Trabzonspor). Dk. 35 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
