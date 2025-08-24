Trabzonspor fırtınası Antalyaspor'u da devirdi

Trabzonspor fırtınası Antalyaspor'u da devirdi
Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor tek golle galip geldi.

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR TEK GOLLE KAZANDI

Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Savic kaydetti.

LİGDE NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor ligde 3’de 3 yapmayı başardı. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Augusto, Onuachu

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Storm, Cvancara

Gol: Dk. 39 Savic (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Batagov (Trabzonspor). Dk. 35 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

