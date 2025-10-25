Trabzonspor Eyüpspor karşısında: İşte ilk 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak maçın hakemi Zorbay Küçük.
Bordo Mavililer, ligde 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan arkasından 2. sırada yer alıyor.
Sahasında bu sezon hiç yenilmeyen Trabzonspor, bu maçı da kazanıp zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Eyüpspor ise 8 puanla 14. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi maçtan alacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Kerem, Seşlar, Halil, Serdar, Thiam.