Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kötü haberi verdi: Mümkün değil

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak geldiği Trabzonspor’daki performansıyla beğeni toplayan Andre Onana için konuştu.

Oyuncunun bonservisinin alınmasının mümkün olmadığını belirten Ertuğrul Doğan şu sözleri sarf etti:

"Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil. Biz kendimize bakarsak; formaları alan yok, locaları alan yok, kombine alan yok. Biz de buna göre davranmak zorundayız. Taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner."