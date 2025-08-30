Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor'da ayrılık yaşandı.

Bordo-mavili kulüp, Muhammed Cham'ın satın alma opsiyonuyla Slavia Prag'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2025-2026 futbol sezonu için Slavia Praha Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

Cham Trabzonspor formasıyla

MUHAMMED CHAM'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla Kasımpaşa ile oynanan maçta sahaya çıktı ve gol veya asist katkısı yapamadı.

Geçen sezon toplam 37 maça çıkan Muhammed Cham, 16'sını ilk 11'de çıktığı maçlarda 6 gol attı ve 12 asist yaptı.

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Avusturyalı futbolcu, kariyerinde Wolfsburg, Admira, Vendsyssel, Aus. Lustenau ve Clermont formaları da giydi.