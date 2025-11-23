Trabzonspor: 14 Başakşehir: 10

Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olacak. İki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor'un 14, Başakşehir'in ise 10 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 34 karşılaşmanın 14'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir, galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 49 gol atarken kalesinde 38 gol gördü.

TRABZONSPOR İSTANBUL'DA 8 GALİBİYET ALDI

İstanbul'da iki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor 8, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 30 gol atarken 20 gol yedi.

TEKKE İLE İLK MAÇTA KAZANMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

