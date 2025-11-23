Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu

Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu netleşti.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan kaydetti.

Rafa Silva: Mental olarak bittimRafa Silva: Mental olarak bittim

GALATASARAY'DA SAKATLIK KABUSU

Galatasaray'da sakatlık kabusu sürerken, sarı-kırmızılılar Wilfried Singo'dan gelen haberle yıkıldı.

Singo, Gençlerbirliği maçının 40. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise "Singo'nun durumu kötü görünüyor" ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Singo, 1-2 ay sahalardan uzak kalacak.

LEMINA'NIN DURUMU CİDDİ DEĞİL

Wilfried Singo'nun yanı sıra Mario Lemina da dün Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Lemina'nın ciddi bir durumu olmadığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
