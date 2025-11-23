Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan kaydetti.
Rafa Silva: Mental olarak bittim
GALATASARAY'DA SAKATLIK KABUSU
Galatasaray'da sakatlık kabusu sürerken, sarı-kırmızılılar Wilfried Singo'dan gelen haberle yıkıldı.
Singo, Gençlerbirliği maçının 40. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmıştı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise "Singo'nun durumu kötü görünüyor" ifadelerini kullandı.
1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Singo, 1-2 ay sahalardan uzak kalacak.
LEMINA'NIN DURUMU CİDDİ DEĞİL
Wilfried Singo'nun yanı sıra Mario Lemina da dün Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınmıştı.
Lemina'nın ciddi bir durumu olmadığı aktarıldı.