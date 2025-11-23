Rafa Silva: Mental olarak bittim

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor.

İDMANLARA ÇIKMADI: BEŞİKTAŞ MR ÇEKTİRDİ

Antrenmanlara çıkmayan Portekizli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR'ı çekilmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'ler

''HERHANGİ BİR PATOLOJİYE RASTLANMAMIŞTIR''

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" ifadeleri yer almıştı.

''MENTAL OLARAK BİTTİM''

Beşiktaş'ın bu açıklamasına rağmen antrenmanlara çıkmamaya devam eden Rafa Silva, Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile 1 saat toplantı yaptı.

Takvim'in haberine göre; Rafa Silva bu görüşmede, "Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Rafa Silva, ülkesi Portekiz'e dönmek istiyor.

Benfica, Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ediyor.