Rafa Silva: Mental olarak bittim

Rafa Silva: Mental olarak bittim
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva, Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile 1 saat toplantı yaptı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor.

İDMANLARA ÇIKMADI: BEŞİKTAŞ MR ÇEKTİRDİ

Antrenmanlara çıkmayan Portekizli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın MR'ı çekilmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'lerBeşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'ler

''HERHANGİ BİR PATOLOJİYE RASTLANMAMIŞTIR''

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Rafa Silva'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" ifadeleri yer almıştı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

''MENTAL OLARAK BİTTİM''

Beşiktaş'ın bu açıklamasına rağmen antrenmanlara çıkmamaya devam eden Rafa Silva, Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile 1 saat toplantı yaptı.

Takvim'in haberine göre; Rafa Silva bu görüşmede, "Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Rafa Silva, ülkesi Portekiz'e dönmek istiyor.

Benfica, Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Spor
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu