Beşiktaş'ın rakibi Samsunspor: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. İşte maça dair tüm detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

BEŞİKTAŞ YÜKSELMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 20 puan topladı.

Samsunspor ise 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Samsunspor'u yenerek yükselişe geçmeyi planlıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Jota, El Bilal

Samsunspor: Okan, Drongelen, Zeki, Satka, Celil, Emre, Tomasson, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye

