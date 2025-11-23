Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın şaşırtan mektubu

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, ‘Anneme ve Kızıma’dan sonra ‘Anneme ve Oğluma’ adlı kitabını yayınladı.

Gazeteci Ali Eyüboğlu, Milliyet'teki yazısında Shakthar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın kitapta yer alan mektubuna yer verdi.

"Aslıhan Turan’ın şaşırtan mektubu" diyen Eyüboğlu, "Teknik Direktör Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda’ya yazdıkları kitabın en ilginç mektubuydu" ifadesini kullandıktan sonra "İnternette Işık Lisesi, Londra University of Westminster-Cavendish Campus ve ABD Philadelphia Drexel Üniversitesi’nde okuduğunu yazan Turan, bu mektubu kendi mi yazdı, edebiyatı güçlü bir arkadaşından ya da yapay zekâdan destek mi aldı, bilmiyorum. Ancak bana büyük İslam âlimi İmam Gazali’nin bir öğrencisine cevap niteliğinde “Ey oğul” diye başlayan öğüt ve tavsiyelerini hatırlatan Turan’ın, yazdıklarını okuyunca benimle aynı fikirde olacağınızı biliyorum" yorumunu yaptı.

"CANIM OĞULLARIM"

Aslıhan Turan’ın “Canım oğullarım” diye başlayan mektubunda yazdıkları şöyle:

“Zamanın akışı içinde sizlere bu mektupta, bu satırları kaleme alırken gönlümdeki muhabbet ve aşkın, ne denli derin olduğunu bilmenizi isterim. Daha çok küçüksünüz fakat her birinizin hayat yolundaki adımlarınızı gururla takip etmekteyim.

Sizlere nasihatim odur ki hayatın her safhasında dürüstlükten ve adaletten ayrılmayınız. Atalarımızın mirası olan ahlak ve fazileti daima yüce tutunuz. Zira insanı insan yapan hasletler bunlardır.

Her vakit başarı ve hayallerinizin peşinden koşunuz. Bilgi ve hikmet, hayat yolunda size ışık tutacak en değerli hazinedir. İnsan, marifet sahibi olmak için daima gayret göstermelidir. Biliniz ki öğrenmenin yaşı yoktur ve ilim, insana her dair yeni ufuklar açar.

Attığınız her adımda, vicdanınızın sesine kulak veriniz ve kalbinizin rehberliğine güveniniz. Bu fani dünyada iyilik ile anılmak, geriye hoş bir sada bırakmak en büyük gayeniz olmalıdır.

Her daim birbirinize destek olunuz, zira aile bağı en kuvvetli kaledir.

Sizlerin her bir anında, iyi gününüzde ve zor zamanlarınızda, kalbim sizlerle birlikte atmaktadır. Hayat denilen bu meşakkatli yolculukta, karşılaştığınız her zorluğun üstesinden gelme kudretinizi içinizde bulacağınıza olan inancım tamdır. Sizlere duyduğum sevgi ve güvenle, her birinizin kendi yolunda ışık saçan bir yıldız olacağınıza inanıyorum.

İyilik ve güzelliklerle dolu bir dünyada yaşamanız ve bu dünyaya katkı sunmanız en büyük temennimdir. Sizi çok seviyorum. Sevgilerim ve tüm kalbimle; anneniz.”