Arda Turan açıkladı: Bombalar gelince sığınağa indik

Sezon başında Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakthar Donetsk’in başına geçen teknik direktör Arda Turan, İngiliz basının Sky Sport’a konuştu.

“BOMBALAR BİR SONRAKİ MAÇTAN ÖNCE GELDİ”

Ligde aldıkları tek yenilgi öncesi yaşananları anlatan Arda Turan, “Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemiyorduk” dedi.

“ARADAKİ FARKI ANLAMAMIZ GEREKİYOR”

Roman adında bir taraftarın hayat dersi verdiğini belirten Arda Turan, "Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve Roman adında, büyük bir Shakhtar taraftarı olan ve evine bomba atıldığında aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçiren bir çocuk, soyunma odasında bizi ziyarete geldi. Bana, 'Hocam, üzülme. Hayatta iyi günler de var, kötü günler de. Devam etmelisin.' dedi. Bu, 35 kez ameliyat olmuş sekiz yaşında bir çocuğun bize verdiği bir hayat dersiydi. Evet, futbol önemli. Ve işimize saygı duymalı, bizi takip eden insanlar için yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Ama diğer yandan, bu bir eğlence, hayat kadar gerçek değil. Aradaki farkı anlamamız gerekiyor. Bana bu hayat dersini veren Roman'dı" ifadelerini kullandı.

“BUNUN BİR MANTIĞI OLMALI”

Maçlarını deplasmanda oynamalarına dair ise Arda Turan, "Bunu kullanmaya çalışıyoruz. Savaşın ortasındayken ve insanlar böylesine büyük bir fedakarlık yaparken, bu konulara mutlaka değinmelisiniz. Neden burada futbol oynuyorlar? Neden ailelerini savaşın ortasında bırakıyorlar? Bunun bir mantığı olmalı” sözlerini sarf etti.