"Topçu" böyle olur: Galatasaraylı oyuncu yılın futbolcusu seçildi

Yayınlanma:
Galatasaraylı Ebru Topçu, "Yılın Kadın Futbolcusu" seçildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kadın Futbolcular Derneği tarafından organize edilen II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni’nde Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın Kaptanı Ebru Topçu, ‘Yılın Kadın Futbolcusu’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye Kadın A Milli Takımızın da önemli parçası olan Ebru Topçu geçtiğimiz sezon çıktığı 22 resmi maçta 10 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi."

ebru-topcu.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

