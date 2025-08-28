"Topçu" böyle olur: Galatasaraylı oyuncu yılın futbolcusu seçildi
Yayınlanma:
Galatasaraylı Ebru Topçu, "Yılın Kadın Futbolcusu" seçildi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Galatasaray'da forma giyen Ebru Topçu, "Yılın Kadın Futbolcusu" seçildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kadın Futbolcular Derneği tarafından organize edilen II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni’nde Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın Kaptanı Ebru Topçu, ‘Yılın Kadın Futbolcusu’ ödülüne layık görüldü.
Türkiye Kadın A Milli Takımızın da önemli parçası olan Ebru Topçu geçtiğimiz sezon çıktığı 22 resmi maçta 10 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi."