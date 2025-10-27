Tolga Özbek Sırbistan'da Dünya üçüncüsü oldu

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi serbest stil 61 kiloda temsil eden Tolga Özbek, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

ZORLU RAKİPLER

Milli güreşçi, şampiyonada şu rakipleri mağlup ederek bronz madalya maçına ulaştı:

Merey Bazarbayev (Kazakistan): 11-6

Ceyhun Allshverdiyev (Azerbaycan): 6-4

Yarı finalde Omurbek Asan Uluu (Kırgızistan) karşısında mağlup olan Özbek, bronz madalya mücadelesinde Erdal Shukri Galip (Bulgaristan)’i 11-1 gibi net bir skorla geçerek kürsüye çıktı.

BÜYÜK BAŞARI

Tolga Özbek’in bu başarısı, Türkiye’nin genç güreşçilerinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.