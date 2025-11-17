TFF'den Sergen Yalçın açıklaması

TFF'den Sergen Yalçın açıklaması
Yayınlanma:
TFF, anjiyo olan Sergen Yalçın için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

691ae42a83703c18356a80e9.webp

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sergen Yalçın'ın durumunun iyi olduğu ve hastanede dinlendiği kaydedilirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Kaya Çilingiroğlu: Fatih Terim Fonu ne oldu?Kaya Çilingiroğlu: Fatih Terim Fonu ne oldu?

TFF mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

TFF'nin yanı sıra başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Süper Lig ekipleri de art arda geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Spor
İspanya'yı yendiğimiz gün doğanlar bugün dede oldu: Hasret bitecek mi?
İspanya'yı yendiğimiz gün doğanlar bugün dede oldu: Hasret bitecek mi?
Kaya Çilingiroğlu: Fatih Terim Fonu ne oldu?
Kaya Çilingiroğlu: Fatih Terim Fonu ne oldu?