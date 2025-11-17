TFF'den Sergen Yalçın açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sergen Yalçın'ın durumunun iyi olduğu ve hastanede dinlendiği kaydedilirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

TFF mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

TFF'nin yanı sıra başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Süper Lig ekipleri de art arda geçmiş olsun mesajı yayınladı.