TFF'den Sadettin Saran açıklaması: Seçim biter bitmez yayınlandı
Yayınlanma:
TFF, Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da kazanan Sadettin Saran oldu. 12 bin 325 delegenin oyunu almayı başaran Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

TFF’DEN SADETTİN SARAN’A TEBRİK

Sadettin Saran’ın başkanlığının açıklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) bir tebrik mesajı yayınladı.

TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanan mesajda “Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz” denildi.

TFF’NİN CEZA VERECEĞİ KONUŞULUYORDU

Sadettin Saran’ın bahis şirketindeki hisseleri nedeniyle TFF’nin seçimin ardından Fenerbahçe’ye yaptırım uygulayacağı iddia ediliyordu. Saran ise şirketi kapatacağını ve herhangi bir yaptırım olmayacağını dile getirmişti.

Sadettin Saran'ın seçim sonuçları açıklanmadan bahis şirketindeki kupon oynama ve para yatırma işlemlerini iptal etmesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

