Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
Yayınlanma:
Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran'ı arayarak tebrik etti.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. Kıran kırana geçen yarışın sonunda Sadettin Saran başkanlığa seçildi.

257 OY FARK

24 bin 732 oyun kullanıldığı seçimde Sadettin Saran 12 bin 325 oy almayı başardı. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Sadettin Saran mazbatayı alır almaz ne yapacağını açıkladıSadettin Saran mazbatayı alır almaz ne yapacağını açıkladı

DURSUN ÖZBEK’TEN SADETTİN SARAN’A TEBRİK

Fenerbahçe’nin 38. Başkanı olan Sadettin Saran’a Galatasaray’dan telefon geldi. Dursun Özbek, Sadettin Saran’ı arayarak tebriklerini iletti.

CAMİALAR ARASI İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ile gergin bir ilişkisi bulunan Dursun Özbek’in camialar arasındaki ilişkileri iyileştirmek istediği belirtiliyor.

Ali Koç ve Sadettin Saran sahneye geldi: Fenerbahçe'de sonuçlar açıklandıAli Koç ve Sadettin Saran sahneye geldi: Fenerbahçe'de sonuçlar açıklandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Spor
Tedesco'dan seçim açıklaması
Tedesco'dan seçim açıklaması
Sadettin Saran Kasımpaşa maçı sonrası kararını değiştirdi
Sadettin Saran Kasımpaşa maçı sonrası kararını değiştirdi