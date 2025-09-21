Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. Kıran kırana geçen yarışın sonunda Sadettin Saran başkanlığa seçildi.

257 OY FARK

24 bin 732 oyun kullanıldığı seçimde Sadettin Saran 12 bin 325 oy almayı başardı. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Sadettin Saran mazbatayı alır almaz ne yapacağını açıkladı

DURSUN ÖZBEK’TEN SADETTİN SARAN’A TEBRİK

Fenerbahçe’nin 38. Başkanı olan Sadettin Saran’a Galatasaray’dan telefon geldi. Dursun Özbek, Sadettin Saran’ı arayarak tebriklerini iletti.

CAMİALAR ARASI İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ile gergin bir ilişkisi bulunan Dursun Özbek’in camialar arasındaki ilişkileri iyileştirmek istediği belirtiliyor.

Ali Koç ve Sadettin Saran sahneye geldi: Fenerbahçe'de sonuçlar açıklandı