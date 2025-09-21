Sadettin Saran mazbatayı alır almaz ne yapacağını açıkladı

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Kongre üyelerine teşekkür eden Sadettin Saran, camiaya birlik mesajı verdi. Sadettin Saran’ın açıklamaları şu şekilde:

"Vallahi bir kere seçim sonuçları, çok net bir şekilde görevimizin birlik ve beraberlik olduğunu gösteriyor. Bu kadar yakın olması en büyük göstergesi. Biz başından beri birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz diyorum."

“HAYALİM AZİZ BEY VE ALİ BEY İLE KUPAYI KALDIRMAK”

"Hayalim yaşayan iki başkanla, Aziz Bey ve Ali Bey ile kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in 7 yıl, Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanmak. Bizi arasınlar. Ben onları zaten arayacağım. Eleştirilerde bulunsunlar, ön göstersinler, yol göstersinler, yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu birlik ve beraberlik içinde yapalım. Son derece samimiydik. Seçim sonuçları bunu gösteriyor."

“İLK İŞİMİZ HERKESLE TANIŞMAK”

"Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak."

“3 SENE ŞAMPİYON YAPMAYAN GİDER”

"Alici, Sadettinci demeden liyakate göre herkesi sevgiyle kucaklayacağız. Kadıköy ruhunu canlandıracağız. İnşallah şampiyon yapmak. İlk işimiz tüzüğü değiştirmek, 3 sene şampiyon yapamayan gider yapmak."

"HERKESE AYNI MESAFEDE OLACAĞIZ”

"Basınla adil ve şeffaf olacağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini, bir suç unsuru olmadıkça iptal edeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcı eleştiriye çevireceğiz, bunları da önemseyeceğiz. Bunda da kararlıyız."

“TAKIM GİTSİN MAZBATAYI PERŞEMBE VEYA CUMA ALIRIZ”

"Çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Bir kafile var. Hazırlıklar yapıldı. Siz gidin dedim Ali Bey'e, biz mazbatayı çarşamba değil cuma alırız. Takım gitsin. Biz perşembe veya cuma mazbata alırız."

“TEDESCO İLE BERABERİZ”

"Tedesco'ya, 'Bundan sonra beraberiz' diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız."

“MAZBATAYI ALIP YANLARINDA OLACAĞIZ”

"Takımı biz kurmadık demiyoruz, bu takım biz takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında, arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarında olmak, Samandıra'ya gitmek."

“İLETİŞİME ÖNEM VERECEĞİZ”

"Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına dikkat edeceğiz. Takım kuruldu ama birinci önceliğimiz ilişkileri biraz daha sevgi dolu yönetmek."

“TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

"İlk işimiz tüzüğü 3 sene şampiyon olamayan gider şeklinde değiştirmek olacak."