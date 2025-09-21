Ali Koç veda etti: Seçim sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. Oy sayma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, sonuçları açıkladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 12 bin 325 oy almayı başaran Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. Başkanı seçildi.

“BARİ BURADA SAYGILI OLUN”

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ali Koç bir açıklama yaptı. Kürsüye geldiği sırada yapılan yuhalamalara tepki gösteren Ali Koç, "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, bari burada saygılı olun” sözlerini sarf etti.

Ali Koç ve Sadettin Saran sahneye geldi: Fenerbahçe'de sonuçlar açıklandı

“YOLUMUZ AÇIK ŞANSIMIZ BOL OLSUN”

Sadettin Saran’ı tebrik eden Ali Koç, "Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.