Ali Koç ve Sadettin Saran sahneye geldi: Fenerbahçe'de sonuçlar açıklandı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu sonuçları açıkladı. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda oy sayma işlemleri sona erdi. Sonuçların belli olmasının ardından Ali Koç ve Sadettin Saran ile birlikte sahneye gelen Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, sonuçları açıkladı.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

24 bin 732 oy kullanıldığını belirten Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un 12 bin 68, Sadettin Saran'ın ise 12 bin 325 oy aldığını duyurdu.

LİSTESİ

Bu sonuçla birlikte Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Sadettin Saran'ın yönetim kurulu şu şekilde:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

