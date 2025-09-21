Sadettin Saran sonuçları beklemedi: Apar topar kapattı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul devam ediyor. Ali Koç ve Sadettin Saran’ın başkanlık için yarıştığı seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Sandıklar açılıp oy sayma işlemine geçilirken Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.

BAHİS FİRMASINDAKİ İŞLEMLER DURDURULDU

Bahis firmasındaki hisseleri nedeniyle başkanlığına dair tartışmalar üzerine Sadettin Saran, firmasındaki tüm işlemleri durdurdu.

“KUPON OYNAMA VE PARA YATIRMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEMEMEKTEDİR”

Sitenin ana sayfasında yer alan açıklamada, “Şu an için kupon oynama ve para yatırma işlemleri gerçekleştirilememektedir. Para çekim, işlem ve talepleriniz kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?

FIFA ve TFF kuralları gereğince spor organizasyonlarında görevli kişilerin bahis firmalarında hisselerinin olmasına izin verilmiyor. Sadettin Saran’ın başkan olması halinde FIFA ve TFF’nin yaptırım uygulayacağı belirtiliyor.