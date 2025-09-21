Fenerbahçe'de yeni başkanın ne zaman açıklanacağını duyurdu

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçecek.

Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi için oy verme işlemi sürüyor.

Sadettin Saran: İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran'ın yarıştığı seçime dair bilgiler verdi.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Saat 19.00 gibi sonuçları açıklayacaklarını aktaran Mosturoğlu, "Saat 10:00'dan itibaren oy verme işlemi başlayacak. Saat tam 17:00'de oylama bitecek. Bariyerleri geçip sırada olan insanlar saat 17:00'yi geçmiş olsa bile oy verecekler ama saat 17:00'de bariyerin arkasında kalanlar oy kullanamayacaklar.

Son oy kullanıldıktan sonra talimatla sandıkların açılmasını isteyeceğiz. Sandıklar açılacak, tahminim 1, 1.5 saat kadar sürer sayım işlemleri. Saat 19:00 gibi de sonuçları açıklayacağımızı umuyorum" dedi.