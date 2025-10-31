TFF'den bahis skandalı açıklaması: Hacıosmanoğlu rest çekti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk’te yaptığı açıklamada bahis skandalıyla ilgili soruşturmanın genişletildiğini ve 3 bin 700 futbolcu ve görevlinin incelendiğini duyurdu. Hakemlerle başlayan süreç, futbolculara doğru ilerliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk canlı yayınında Türk futbolunu sarsan bahis skandalı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Federasyonun kararlılıkla yürüttüğü soruşturmanın kapsamı genişletildi.

İŞTE GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR:

“Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz.”

“45 gün hak mahrumiyeti alan hakemlerin görevleri Tahkim süreci sonrası sona erecek.”

“Nisan ayında yapılan araştırmada Ankaraspor-Nazilli maçında iki tarafın da bahis oynadığı tespit edildi.”

“Biz 15 hakem bekliyorduk ama rakamlar çok daha yüksek çıktı. Üzüldüm.”

“Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor.”

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi.

Bu kişilerin büyük kısmı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Soruşturma şimdi futbolculara ve diğer futbol çalışanlarına doğru genişletiliyor.

HUKUKİ BOYUT

Hakemlerin görevden alınması için Tahkim Kurulu’nun kararı bekleniyor.

Bahis oynadığı tespit edilen kişilere üst sınırdan cezalar veriliyor.

TFF, süreci MASAK ve emniyet birimleriyle iş birliği içinde yürütüyor.