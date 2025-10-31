TFF açıkladı: Dev finale Türkiye'den 2 aday var
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 2028 ve 2029 yıllarına yönelik stadyum adaylarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu süreçte iki organizasyon için resmi adaylık başvurusunda bulundu.
Türkiye’nin aday gösterdiği final organizasyonları
Yıl / Organizasyon / Aday / Stadyum / Şehir
2028 / Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali / Ali Sami Yen Spor Kompleksi /İstanbul
2029 / Avrupa Ligi Finali / Ankara 19 Mayıs Stadyumu / Ankara
TFF, UEFA’ya sunduğu niyet beyanında bu iki final için ev sahipliği talebini iletti. Başvuruların nihai dosyalarla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA’ya iletilmesi gerekiyor. Ev sahibi federasyonlar ise 2026 Eylül ayında açıklanacak.
İŞTE DİĞER ADAYLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
2028: Allianz Arena (Almanya)
2029: Wembley (İngiltere), Camp Nou (İspanya)
UEFA Avrupa Ligi Finali
2029: Türkiye (Ankara), Fransa, İtalya, Romanya
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali
2028: Türkiye (İstanbul), Fransa, İspanya, İsviçre
2029: Fransa, İrlanda, İsviçre, Galler
UEFA Konferans Ligi Finali
2028–2029: Fransa, Macaristan, İtalya, Kazakistan, Polonya, Finlandiya
TFF RESMEN AÇIKLADI
TFF, UEFA’nın duyurusunun ardından şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olacak. Adaylık başvurularımızın kabul edilmesi halinde ülkemiz, bu iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.”