TFF açıkladı: Dev finale Türkiye'den 2 aday var

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 2028 ve 2029 yıllarına yönelik stadyum adaylarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu süreçte iki organizasyon için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

TFF bahisçi hakemlerin cezasını açıkladı: Zorbay Küçük için olağanüstü karar

Türkiye’nin aday gösterdiği final organizasyonları

Yıl / Organizasyon / Aday / Stadyum / Şehir

2028 / Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali / Ali Sami Yen Spor Kompleksi /İstanbul

2029 / Avrupa Ligi Finali / Ankara 19 Mayıs Stadyumu / Ankara

TFF, UEFA’ya sunduğu niyet beyanında bu iki final için ev sahipliği talebini iletti. Başvuruların nihai dosyalarla birlikte 10 Haziran 2026 tarihine kadar UEFA’ya iletilmesi gerekiyor. Ev sahibi federasyonlar ise 2026 Eylül ayında açıklanacak.

İŞTE DİĞER ADAYLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

2028: Allianz Arena (Almanya)

2029: Wembley (İngiltere), Camp Nou (İspanya)

UEFA Avrupa Ligi Finali

2029: Türkiye (Ankara), Fransa, İtalya, Romanya

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

2028: Türkiye (İstanbul), Fransa, İspanya, İsviçre

2029: Fransa, İrlanda, İsviçre, Galler

UEFA Konferans Ligi Finali

2028–2029: Fransa, Macaristan, İtalya, Kazakistan, Polonya, Finlandiya

TFF RESMEN AÇIKLADI

TFF, UEFA’nın duyurusunun ardından şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali ve 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali için aday olacak. Adaylık başvurularımızın kabul edilmesi halinde ülkemiz, bu iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.”