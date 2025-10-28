TFF kupa öncesi hakemleri açıkladı: Bir isim çok şaşırttı
Yayınlanma:
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda görev alacak isimleri açıkladı. Listede sürpriz bir hakem de yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur başlıyor. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar öncesi Merkez Hakem Kurulu (MHK) düdük çalacak hakemleri açıkladı.
SKANDAL SONRASI ATAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 152 hakemin bahis skandalına karıştığını söylemesinin ardından gelen bu açıklama özellikle dikkat çekti.
BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN TURGUT DOMAN’A GÖREV
Sosyal medyada bahis skandalına karıştığı öne sürülen hakem Turgut Doman’ın Karaköprü – Çaykur Rizespor maçına atandığı görüldü.
152 HAKEMİN İSMİ AÇIKLANACAK
TFF’nin ilerleyen saatlerde disiplin sevklerini açıklayarak bahis skandalına karışan 152 hakemin ismini duyurması bekleniyor.
TFF’den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası’da görev alacak hakemler şu şekilde: