Ahmet Çakar derbilere atanacak hakemleri açıkladı

Ahmet Çakar, Galatasaray - Trabzonspor ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerine atanacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray sahasında Trabzonspor, Beşiktaş ise Fenerbahçe’yi konuk edecek.

“ALİ ŞANSALAN VE HALİL UMUT MELER ATANACAK”

Derbi müsabakaları öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, atanacak hakemleri açıkladı. Ahmet Çakar konuşmasında "Benim tahminim Galatasaray - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini ise Halil Umut Meler yönetecek” sözlerini sarf etti.

“PİSLİKLER BİRBİRİNE KARIŞTI"

Bahis skandalını da değerlendiren Ahmet Çakar, "Biz nasıl bir ülkeyiz ya? Galatasaray yasa dışı bahis reklamı aldı sonra hata yaptık dediler. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise yasa dışı bahisle yargılanıyor. Kimseye suçlu demiyorum ama durum bundan ibaret. Acun Ilıcalı da yargılanıyor. Buradan ne anlam geçiyor? Pislikler birbirine karıştı. O bahis yapan hakemler de kendi pisliklerinde boğulsunlar. Senin üyeliklerin olabilir oynamazsan belki yırtarsın ama oynarsan kesin ceza alırsın” dedi.

DERBİLER NE ZAMAN?

Galatasaray – Trabzonspor mücadelesi 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Rams Park’ta oynanacak. Beşiktaş – Fenerbahçe ise 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Victor Osimhen krizi sonrası affını istedi
Victor Osimhen krizi sonrası affını istedi
