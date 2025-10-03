TFF kararını açıkladı: Hükmen mağlup oldular

TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Sakaryaspor - Sivasspor maçındaki yabancı kuralı ihlali ile ilgili TFF'den karar çıktı.

SAKARYASPOR HÜKMEN MAĞLUP OLDU

Yabancı sayısı kuralını ihlal eden Sakaryaspor, PFDK kararıyla hükmen mağlup edildi. Sivasspor, 0-0 biten mücadelenin ardından 3 puanı cebine koydu.

Galatasaray'da Mauro Icardi problemi: Liverpool maçında yaşananları açıkladı

TFF'nin karara dair açıklaması şu şekilde:

SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

SERHAT SÜTLÜ'NÜN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Sahaya 7 yabancı futbolcu sürerek hükmen mağlubiyete sebep olan Sakaryaspor teknik direktörü Serhat Sütlü, hafta içerisinde istifasını sunsa da yönetim bu talebi kabul etmedi.