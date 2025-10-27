TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak

TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak
Yayınlanma:
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin disiplin sevkleri sırasında açıklanacağını açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis oynayan hakemlere dair yaptığı açıklamanın yankıları devam ediyor.

152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR

Aktif olarak bahis oynayan 152 hakemin isminin açıklanması talep edilirken TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz tartışmalara son noktayı koydu.

Dursun Özbek Hacıosmanoğlu ile yaptığı bahis görüşmesini açıkladıDursun Özbek Hacıosmanoğlu ile yaptığı bahis görüşmesini açıkladı

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANACAK

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’a konuşan Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanacağını dile getirdi.

Mecnun Otyakmaz açıklamasında “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı Disiplin Kurulu’na (PFDK) sunduğu zaman, hakemlerin isimleri TFF’nin internet sitesinde ‘Disiplin Sevkleri’ başlığı altında açıklanacak” sözlerini sarf etti.

thumbs-b-c-0a668f17eb69431be82e388ceaf49069-001.jpg

“KISA SÜREDE SEVK EDİLECEKLER”

Hacıosmanoğlu da disiplin sevkleri için "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Spor
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
Kevin De Bruyne 2025'i kapattı
Kevin De Bruyne 2025'i kapattı