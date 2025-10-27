TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis oynayan hakemlere dair yaptığı açıklamanın yankıları devam ediyor.

152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR

Aktif olarak bahis oynayan 152 hakemin isminin açıklanması talep edilirken TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz tartışmalara son noktayı koydu.

Dursun Özbek Hacıosmanoğlu ile yaptığı bahis görüşmesini açıkladı

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANACAK

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’a konuşan Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanacağını dile getirdi.

Mecnun Otyakmaz açıklamasında “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı Disiplin Kurulu’na (PFDK) sunduğu zaman, hakemlerin isimleri TFF’nin internet sitesinde ‘Disiplin Sevkleri’ başlığı altında açıklanacak” sözlerini sarf etti.

“KISA SÜREDE SEVK EDİLECEKLER”

Hacıosmanoğlu da disiplin sevkleri için "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar” demişti.