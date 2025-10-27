Dursun Özbek Hacıosmanoğlu ile yaptığı bahis görüşmesini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis oynayan hakemlerle ilgili yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu’nu aradığını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdiğini belirtti.

Dursun Özbek’in açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir.

Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.

Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız.