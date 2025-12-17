TFF açıkladı: Adana'da hareketlilik başladı

6 Ocak’ta Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi bakım ve yenileme çalışmaları hız kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 6 Ocak’taki Turkcell Süper Kupa yarı final maçının Adana’da oynanacağını açıklamasının ardından Yeni Adana Stadyumu’nda hummalı bir çalışma başladı. Fenerbahçe ile Samsunspor’u karşı karşıya getirecek mücadele öncesi stadın zemin ve diğer hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Devletin tüm kanalları devreye sokuldu

"HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK"

5 Ocak Gazetesi'ndeki habere göre Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, stadın bakım sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, “Yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an dünyanın en iyi firmasıyla çalışıyoruz. Kışlık çimler ekildi ve çıktı. Hiçbir eksiğimiz yok. Daha da mükemmel olacak. Kimse merak etmesin maçlar sağlıklı bir şekilde oynanacak” dedi.

YENİ FORMATLA İLK KEZ

Turkcell Süper Kupa, bu yıl yeni formatıyla futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Adana’da oynanacak yarı finalde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Ocak tarihinde Yeni Adana Stadyumu’nda yapılacak.

SAMSUNSPOR TEPKİLİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, stadın zeminiyle ilgili olumsuz açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Loğoğlu, yapılan çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını vurguladı.