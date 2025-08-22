TFF 6 puan silme cezasını açıkladı: Ligin son sırasına demir attı

Yayınlanma:
TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

Yaşadığı mali ve sportif sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz sezonu eksi 21 puanla tamamlayarak 2. Lig’e düşen Yeni Malatyaspor’a bir kötü haber daha geldi.

FIFA’DAN 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, ödenmeyen borçlar nedeniyle Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası verdi.

TFF CEZAYI RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) cezaya dair yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." İfadelerine yer verildi.

İLK RAKİP BURSASPOR

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak. 24 Ağustos Pazar günü, Malatya’da oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

