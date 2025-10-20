TFF 2. Lig'de ilginç anlar: Maç başladı topa dokunmadılar

Yayınlanma:
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligden çekilme noktasına gelen TFF 2. Lig temsilcisi Adana 01 Futbol Kulübü Kastaomnuspor maçında ilginç bir protestoya imza attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adana 01 Futbol Kulübü, Kastamonuspor deplasmanında sadece skorla değil, verdiği mesajla da gündeme oturdu.
Ekonomik sıkıntılar ve şehirden yeterli destek görememekten yakınan sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın ilk dakikasında topa dokunmayarak sessiz ama güçlü bir protestoya imza attı.

Kastamonu Gazi Stadyumu’nda oynanan mücadelede, Adana 01 FK oyuncuları santra sonrası topa müdahale etmeyerek bir dakikalık sessiz protesto gerçekleştirdi.
Tribünlerin de alkışladığı protestoya rakip Kastamonuspor da top çevirerek destek verdi. Protesto, kulübün içinde bulunduğu ekonomik darboğaza ve yerel destek eksikliğine dikkat çekti.

adana-01-fk-kastamonuda.webp
Kastamonuspor maçı 1-0 kazandı

9 MAÇTA 12 PUAN

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda ev sahibi Kastamonuspor oyunun kontrolünü ele aldı. 70. dakikada İbrahim Talay’ın kaydettiği golle öne geçen Kastamonu temsilcisi, skoru koruyarak maçı 1 - 0 kazandı. Adana 01 FK ise sahadan puansız ayrılarak hem saha içinde hem de dışında zorlu bir gün geçirdi.

pouantff2.png
Adana 01 FK 9. sırada yer alıyor

MUĞLASPOR MAÇI KRİTİK

Adana temsilcisi, ligdeki bir sonraki sınavını 25 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da kendi sahasında Muğlaspor karşısında verecek. Akdeniz temsilcisinin taraftarları, hem takımlarına destek olmak hem de yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için Ali Hoşfikirer Stadı’nda buluşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
