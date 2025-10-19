TFF'den Galatasaray'ı kızdıran karar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Galatasaray'da oynatılmayacak 5 ismi açıkladı: 'Yutturamazsın'

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE SÜPER LİG MAÇLARI AYNI SAATTE

TFF, Süper Lig’in 3. hafta ertelemeleri olan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçlarının 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de oynanmasına karar verdi.

TFF'nin kararı tepki çekti

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Bir Türk takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maç ile Süper Lig maçlarının aynı saatte olması tepki çekti. Taraftarlar maçın atmosferinin olumsuz etkileneceğini dile getirdi.