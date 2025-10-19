Galatasaray'da oynatılmayacak 5 ismi açıkladı: 'Yutturamazsın'

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

“GALATASARAY AÇISINDAN ÇOK İYİ BULMUYORUM”

Karşılaşmanın ardından SporOn Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, "Galatasaray bu maçta yıldızlar üzerinden gitti, sahaya Leroy Sane çıktı ve 3 puanı aldı. Galatasaray ama bu değil. Galatasaray'ın bildiğiniz oyunu domine eden, fazla pozisyon vermeyen, oyuna hakim olan, daha çok top hakimiyeti kendinde olan bir takım olduğu için bunları yaptıktan sonra yıldız oyuncular piyasaya çıkar. Ancak bu maçta gördüğüm Galatasaray ikinci yarıda 2-2'ye de yakalanabilirdi, 2-1 mağlup duruma düşebilirdi. Maç daha da zor olacaktı. Onun için ben böyle yıldız üzerinden gitmeyi Galatasaray açısından çok iyi bulmuyorum, özellikle de Şampiyonlar Ligi maçları için” dedi.

“YUTTURAMAZSIN”

Beş futbolcunun Bodo/Glimt maçında yedeğe döneceğini aktaran Hasan Şaş, "Eren, Sara, Kaan, Sallai, Sane'ye yutturamazsın. Bunlar bilir ki Bodo/Glimt maçında oynamayacak. Galatasaray'ın Bodo-Glimt karşısında 10 oyuncusu hazır. İki oyuncu için soru işareti var, bunlardan biri Sane, biri Icardi. Okan Buruk, Sane ile Yunus arasında çok git-gel yaşayacak. Bir futbolcu ritmi yakalamaya başladığı zaman hoca orada ikilemde kalır" sözlerini sarf etti.