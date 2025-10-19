Galatasaray'da oynatılmayacak 5 ismi açıkladı: 'Yutturamazsın'

Galatasaray'da oynatılmayacak 5 ismi açıkladı: 'Yutturamazsın'
Yayınlanma:
Başakşehir maçının ardından konuşan Hasan Şaş, Galatasaray'da 5 ismin kulübeye döneceğini ifade etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

“GALATASARAY AÇISINDAN ÇOK İYİ BULMUYORUM”

Karşılaşmanın ardından SporOn Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, "Galatasaray bu maçta yıldızlar üzerinden gitti, sahaya Leroy Sane çıktı ve 3 puanı aldı. Galatasaray ama bu değil. Galatasaray'ın bildiğiniz oyunu domine eden, fazla pozisyon vermeyen, oyuna hakim olan, daha çok top hakimiyeti kendinde olan bir takım olduğu için bunları yaptıktan sonra yıldız oyuncular piyasaya çıkar. Ancak bu maçta gördüğüm Galatasaray ikinci yarıda 2-2'ye de yakalanabilirdi, 2-1 mağlup duruma düşebilirdi. Maç daha da zor olacaktı. Onun için ben böyle yıldız üzerinden gitmeyi Galatasaray açısından çok iyi bulmuyorum, özellikle de Şampiyonlar Ligi maçları için” dedi.

hasan-eksnens.webp

“YUTTURAMAZSIN”

Beş futbolcunun Bodo/Glimt maçında yedeğe döneceğini aktaran Hasan Şaş, "Eren, Sara, Kaan, Sallai, Sane'ye yutturamazsın. Bunlar bilir ki Bodo/Glimt maçında oynamayacak. Galatasaray'ın Bodo-Glimt karşısında 10 oyuncusu hazır. İki oyuncu için soru işareti var, bunlardan biri Sane, biri Icardi. Okan Buruk, Sane ile Yunus arasında çok git-gel yaşayacak. Bir futbolcu ritmi yakalamaya başladığı zaman hoca orada ikilemde kalır" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Sergen Yalçın izin vermedi
Sergen Yalçın izin vermedi
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ne zaman ilan edeceğini açıkladı
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ne zaman ilan edeceğini açıkladı
Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi