TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Yayınlanma:
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz

24 Ağustos Pazar:

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar

19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

