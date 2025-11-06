TFF 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri

Yayınlanma:
TFFff 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.Ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

8 Kasım Cumartesi:

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalarSüper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK: Kadir Sağlam

13.30 Bandırmaspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Serikspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor: Raşit Yorgancılar

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Atilla Karaoğlan

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İlker Yasin Avcı

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

