Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK Kocaelispor-Galatasaray maçına Çağdaş Altay'ı atarken Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor maçında ise Ozan Ergün düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

MHK'nın ilginç atamaları ise dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

