Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
MHK'nın ilginç atamaları ise dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol