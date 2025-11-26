Teknik direktörü şaşkınlığını gizleyemedi: Eşyalarını toplayıp gitmiş

Teknik direktörü şaşkınlığını gizleyemedi: Eşyalarını toplayıp gitmiş
Yayınlanma:
Sivasspor'da izinsiz kayıplara karışan Luan Campos'un kulübe fesih yazısı yolladığı ortaya çıktı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Kimseye haber vermedi. Ne bize, ne yönetime, devamlı beraber olduğu tercümanına bile bir şey söylemeden eşyalarını toplayıp gitmiş" dedi.

Sivasspor'da yıldız oyuncu Luan Campos'un kimseye bir şey söylemeden ayrılıp gitmesinin ardından kulübe fesih yazısı yolladığı ortaya çıktı.

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmeh Altıparmak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Altıparmak, şunları söyledi:

Sivasspor inanamadı: Tesisleri izinsiz terk ettiSivasspor inanamadı: Tesisleri izinsiz terk etti

"Esenler Erok maçı oynandıktan sonra stadyumda oyuncularımızla bir konuşma yaptık, sonrasında hep birlikte ayrıldık. Zaten 1 günlük izin vardı, izinden sonra toplanacaktık. Luan Campos buraya dönüyor, döndükten sonra da eşyalarını toplayıp gidiyor. Kimseye haber vermedi. Ne bize, ne yönetime, devamlı beraber olduğu tercümanına bile bir şey söylemeden eşyalarını toplayıp gitmiş. Bir vasıtayla bize fesih yazısı yollamış, herkesin bildiği bu kadar. Şu ortamda yapılmaması gereken bir şey çünkü kulüp ona çok sahip çıktı. Daha önce farklı şeyler yapmış, ona rağmen kulüp onu affetmiş. Yapmaması gerekirdi ama çokta önemli değil. Bununla alakalı bir bilgi aldığımızda herkese söyleriz."

"5 ÖNEMLİ FİNAL MAÇIMIZ VAR!"

Altıparmak, basın toplantısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Şu an tek amacımız ligin ilk yarısında kalan 5 maçımıza kilitlenmek. Bu maçlar bittikten sonra devre arası olacak. 5 çok önemli final maçımız var. Şu andaki kadromuzla da bu maçları oynayacağız. Transferi düşünüyoruz, planlıyoruz ama şu anda konuşacağımız konular değil. 5 final haftasından sonra muhakkak transfer yapılacak."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

