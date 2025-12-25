Talisca'dan ayrılık açıklaması: Tek derdini anlattı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan transfer etmişti.

İlk döneminde uyum sorunu çeken Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise özellikle son haftalardaki çıkışı ve attığı gollerle Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısını Galatasaray'ın hemen arkasından ikinci sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.

Lige verilen devre arasında ülkesine giden Talisca, Brezilya basınından UOL'un sorularını cevapladı.

"TÜRKİYE'Yİ İSTİYORDUM"

Talisca, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Benim kararımdı ve çok sakince alınan bir karardı. Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu. Ama ben bu yeni mücadeleyi ve daha önce oynadığım Beşiktaş'ta oynadığım Türkiye'ye dönmeyi istiyordum."

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Talisca, "Fenerbahçe'den ayrılıp, Brezilya'ya dönecek misin?" sorusunu da şöyle cevapladı:

"Fenerbahçe'de bugün bile gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Şimdi tek derdim var; şampiyonluk. Kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz.

Ayrılık şu anda değil. Henüz bu konuları düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir. Şu anda odak noktam Fenerbahçe'nin şampiyon olması."

MİLLİ TAKIM CEVABI

Talisca, Brezilya Milli Takımı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Ancelotti ile temas kurmadım. Bir oyuncu, Brezilya Milli Takımı'na girebilmek için kulübünde elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu konuda sakinim. Ben işimi yapıyorum ve çağrılmam gerekiyorsa, çağrılacağım. Çağrılmazsam, öyle olsun. Çok fazla oyuncu var."